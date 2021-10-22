Antalya'da özel hareket polisi kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti - Haberler
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Antalya'da özel hareket polisi kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da özel hareket polisi kullandığı otomobilin devrilmesi sonucu hayatını kaybetti

Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, polis memuru yaşamını yitirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da meydana gelen trafik kazasında, polis memuru yaşamını yitirdi.

Özel Harekat Şube Müdürlüğünde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34) idaresindeki 07 GUB 98 plakalı otomobil, Kepez ilçesi 75. Yıl Bulvarı'nda ağaca çarparak devrildi.

Kazada yaralanan Tok, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

Tok, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Otopsi işleminin ardından Tok'un cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morgundan yakınları tarafından alındı.

Tok'un cenazesinin Mersin'de toprağa verileceği öğrenildi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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