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Antalya'da otomobilde 4 ruhsatsız tabanca bulundu

AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da otomobilde 4 ruhsatsız tabanca bulundu

Antalya'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Batı Çevre Yolu'nda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.

Otomobilde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Otomobildeki E.G. ve C.G.Y. hakkında adli işlem yapıldı.

AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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