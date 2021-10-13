Antalya'da otomobilde 4 ruhsatsız tabanca bulundu
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
ANTALYA (AA) - Antalya'da, polis ekiplerince durdurulan otomobilde, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri Amirliği ekipleri, Batı Çevre Yolu'nda, şüphe üzerine bir otomobili durdurdu.
Otomobilde yapılan aramada, 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Otomobildeki E.G. ve C.G.Y. hakkında adli işlem yapıldı.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri