Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi - Haberler
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Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla atınca, trafik 45 dakika kilitlendi.

MURATPAŞA, ANTALYA (DHA) - ANTALYA'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil alt geçitte takla atınca, trafik 45 dakika kilitlendi.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Yener Ulusoy Bulvarı üzerindeki Güllük alt geçidinde meydana geldi. Konyaaltı istikametinde giden Abdülhamit Pervane yönetimindeki 34 BFF 43 plakalı otomobil, bir taksiye çarptıktan sonra alt geçit duvarına çarparak, takla attı. Sürücü Pervane, kazayı yara almadan atlattı. Kazanın ardından kilitlenen trafik, uzun süre kontrollü olarak tek şeritten sağlandı. Yaklaşık 45 dakikalık çalışma sonrası aracın kaldırılmasıyla trafik normale döndü.


Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Antalya'da otomobil takla attı, trafik kilitlendi

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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