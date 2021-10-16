Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı

Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Murat Çetindağ idaresindeki 06 CKT 618 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Kale mevkisinde Umut Taşdemir'in kullandığı 06 BBH 165 plakalı kamyonetle çarpıştı.

Kazada, araçta bulunanlardan Melike Ferah Toktar ve Kaan Aksoy yaralandı.

Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri
Son dakika haber... Bakan Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti

Son dakika haber... Bakan Koca: Ardahan ve Antalya mavi, Gaziantep sarı kategoriye geçti

 Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı

Antalya'ya tatile giden genç, kaldığı apartmanın 6'ncı katından feci şekilde zemine çakıldı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ahmet Davutoğlu
Magazin Tolga Akış Nihal Yalçın
Spor Şenol Güneş Abdullah Avcı Ali Koç Sergen Yalçın
Tüm Haberler Hava Durumu Gazeteler Şans Oyunları Hulusi Akar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.10.2021 13:59:28. #1.11#