Antalya'da otomobil ile kamyonetin çarpışması sonucu 2 kişi yaralandı
AA / Mustafa Hatipoğlu - Haberler | Güncel
Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Akseki ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Murat Çetindağ idaresindeki 06 CKT 618 plakalı otomobil, Akseki- Manavgat kara yolu Kale mevkisinde Umut Taşdemir'in kullandığı 06 BBH 165 plakalı kamyonetle çarpıştı.
Kazada, araçta bulunanlardan Melike Ferah Toktar ve Kaan Aksoy yaralandı.
Yaralılar, Manavgat Devlet Hastanesine kaldırıldı.
AA / Mustafa Hatipoğlu - Son Dakika Haberleri