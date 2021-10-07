Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli mahallesinde otomobil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, bir otomobili çalmak için uğraşan 2 kişiyi suçüstü, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi de Büyükhasbahçe mahallesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.Y, serbest bırakıldı, Z.Ö. ve H.U, ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.