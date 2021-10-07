Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde otomobil hırsızlığı yaparken yakalanan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Cikcilli mahallesinde otomobil hırsızlığı yapıldığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Mahallede inceleme yapan ekipler, bir otomobili çalmak için uğraşan 2 kişiyi suçüstü, olay yerinden kaçan 2 şüpheliyi de Büyükhasbahçe mahallesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.K. ve M.Y, serbest bırakıldı, Z.Ö. ve H.U, ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

Eşi, oğlunun otizmli olduğunu kabullenmeyince evi terk etti

 Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

Çocuğu yaştaki kıza cinsel istismarda bulunup, kaçırmaya çalıştı; mahalleli linç etmek istedi

 Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı

Büyükada gerginliğinde yeni perde! TÜGVA, İBB'nin iddialarını kesin sözlerle yalanladı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Alişan İbrahim Aydemir Ahmet Davutoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Gülşen
Spor Muslera Emre Belözoğlu Ali Palabıyık
Tüm Haberler Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Şans Oyunları Fatih Terim Alişan Mehmet Kasapoğlu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da otomobil hırsızlığı yaptıkları belirlenen şüphelilerden 2'si tutuklandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 08.10.2021 00:16:42. #1.13#