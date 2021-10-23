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Antalya'da orman yangını (2)

Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Haberler | Güncel
Antalya'da orman yangını (2)

6 SAATTE KONTROL ALTINDA Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını, 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı.

KONYAALTI, ANTALYA (DHA) - 6 SAATTE KONTROL ALTINDA

Antalya'nın Konyaaltı ilçesi Dutdibi mevkisinde, saat 10.00 sıralarında başlayan orman yangını, 6 saat süren müdahalenin ardından kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ederken, 4 hektar orman alanının zarar gördüğü belirtildi. Bülent TATOĞULLARI/ ANTALYA,


Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları - Son Dakika Haberleri
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