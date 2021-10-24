Antalya'da orman yangını

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde ormanlık alanda yangın çıktı. Ekiplerin yangına havadan müdahalesi devam ediyor.

Yangın, Serik ilçesi Gebiz Mahallesi Uçarsu Şelalesi mevkiinde öğleden sonra başladı. Dağlık alandan dumanların çıktığını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından bölgeye çok sayıda söndürme aracı gönderildi. Yangın rüzgarın da etkisi ile kısa sürede büyüdü. Ekiplerin karadan müdahale etmekte zorlandığı yangına havadan helikopterler ile müdahale ediliyor. - ANTALYA