Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti - Haberler
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Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde, tıra çarpan motosikletin sürücüsü yaşamını yitirdi.

Ramazan Öztürk (58) idaresindeki plakası henüz öğrenilemeyen motosiklet Tarım Mahallesi'nde park halindeki tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerinin müdahalelerine rağmen Öztürk, kaza yerinde hayatını kaybetti.

Evli ve 2 çocuk babası olduğu öğrenilen sağlık memuru Öztürk'ün cenazesi, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da motosikletiyle tıra çarpan sağlık memuru hayatını kaybetti - Haberler
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