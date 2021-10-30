Antalya'da minibüs bariyerlere çarptı, İsveçli turist öldü, 5 kişi yaralandı
AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu İsveç uyruklu kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da turistleri taşıyan minibüsün bariyerlere çarpması sonucu İsveç uyruklu kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.
Enes B. idaresindeki 41 FJ 762 plakalı minibüs, Aksu ilçesinde bariyerlere çarptı.
İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen 112 Acil Servis ekipleri, araçtaki İsveç vatandaşı Shaktour Othman'ın (71) yaşamını yitirdiğini belirledi.
Yaralanan sürücü Enes B, Danimarka uyruklu Ruth Stefansen, Karsten Hamborg Ravnsgaard, Kim Kold Bryde ve Rita Hanne Bryde, ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.
Sürücü tedavisinin ardından gözaltına alındı.
AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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