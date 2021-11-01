Antalya'da 'kuvvetli yağış' olmadı; dalgaları seyrettiler

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Antalya için yaptığı çok şiddetli yağış uyarısı gerçekleşmedi. Kent genelinde dün akşam saatlerinden itibaren yağmur etkili oldu. Son 24 saatlik dilimde Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü verilerine göre, kent genelinde en çok yağışı Elmalı orman sahası aldı. Metrekareye 78,3 kilogram yağışın düştüğü Elmalı'yı, 78,2 kilogram ile Manavgat orman sahası takip etti. Kent genelinde en az yağışı Kaş ilçesi yayla kesimleri aldı. Kent merkezine ise metrekareye 50 kilogram yağışın düştüğü açıklandı. Kentin ana arterlerinde zaman zaman trafiğin sıkıştığı gözlendi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü'nün uyarısına göre, salı gününe kadar gök gürültülü sağanağın sürmesinin beklendiği Antalya'da, yağmur aralıklarla devam ediyor. Meteoroloji 4. Bölge Müdürü Mehmet Latif Gültekin, yağışların yarın Antalya'nın doğu ilçelerinde etkili olmasının beklendiğini söyledi.