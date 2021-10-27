Antalya'da kız arkadaşını bıçaklayan kişi gözaltına alındı
AA / Süleyman Elçin - Haberler | Güncel
Antalya'da, tartıştığı kız arkadaşını otel odasında bıçaklayan kişi gözaltı alındı.
ANTALYA (AA) - Antalya'da, tartıştığı kız arkadaşını otel odasında bıçaklayan kişi gözaltı alındı.
Kepez ilçesi Dumlupınar Bulvarı'ndaki otelde kalan A.K (35) ile kız arkadaşı Z.G. (25), tartıştı. Tartışmanın büyümesi üzerine A.K, kız arkadaşını karın bölgesinden bıçakladı.
Otel görevlilerin yardım istemesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı Z.G, 112 Acil Servis ekibince Akdeniz Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Gözaltına alınan şüpheli ise ifade işlemleri için polis merkezine götürüldü.
AA / Süleyman Elçin - Son Dakika Haberleri
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