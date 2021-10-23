Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi - Haberler
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Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Haberler | Güncel
Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

ANTALYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

MERSİN (DHA) - ANTALYA'da trafik kazasında hayatını kaybeden Özel Harekat Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Bedrettin Tok (34), memleketi Mersin'de toprağa verildi.

Kepez ilçesine bağlı 75'inci Yıl Bulvarı'nda, 22 Ekim günü saat 13.00 sıralarında, otomobiliyle ağaca çarptığı kazada hayatını kaybeden, özel harekat polisi Bedrettin Tok'un cenazesi, memleketi Mersin'e getirildi. Silifke ilçesi Akdere Mahallesi'ndeki babaevine götürülen Tok'un Türk bayrağına sarılı tabutunu gören yakınları, gözyaşı döktü. Burada helallik alınmasının ardından Tok'un cenazesi, Akdere Mahalle Mezarlığı'nda kılınan namaz sonrası toprağa verildi.


Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Antalya'da kazada ölen özel harekat polisi, Mersin'de defnedildi

Demirören Haber Ajansı / Soner Aydın - Son Dakika Haberleri
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