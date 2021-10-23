Antalya'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kamyonetin çarptığı otomobilin sürücüsü öldü, 2 kişi yaralandı

Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kamyonet ile otomobilin çarpışması sonucu 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda, sürücüsü henüz belirlenemeyen 07 ADP 322 plakalı kamyonet, refüjü aşarak karşı yönden gelen Soner Uğuz idaresindeki 07 ZM 920 plakalı otomobile çarptı.

Otomobil sürücüsü ile araçtaki Hatice Uğuz ve Ayşe Defne Uğuz yaralandı.

Ambulanslarla hastaneye kaldırılan yaralılardan Soner Uğuz müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kaza yerinden kaçan kamyonet sürücüsünün yakalanması için çalışma başlatıldı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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