Antalya'da kaçak sigara üretimi için imalathane kuran 2 zanlı yakalandı - Haberler
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Antalya'da kaçak sigara üretimi için imalathane kuran 2 zanlı yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da kaçak sigara üretimi için imalathane kuran 2 zanlı yakalandı

Antalya'da kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da kaçak sigara imalatı ve paketlemesi yapılan adrese düzenlenen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Timi ve Jandarma Asayiş ekiplerince kaçak sigara imalatı ve paketleme işlemi yapanlara yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda, Manavgat ilçesi Kızılağaç Mahallesi'ndeki ikamete operasyon düzenlendi.

Adresteki aramada, 850 kilogram kıyılmış tütün, 385 kilogram kaçak nargile tütünü, 757 paket kaçak nargile tütünü, 250 litre kimyasal aroma, 20 bin etiket bandı, 18 bin boş tütün kutusu, farklı markalara ait 15 bin sahte ambalaj ile paket kutulama ve markalama makinesi ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 şüphelinin sigara üretimi için imalathane kurdukları belirlendi.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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