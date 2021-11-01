Antalya'da inşaatlardan hırsızlık yaptıkları iddiasıyla 3 şüpheli yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişiyi yakaladı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde inşaatlardan hırsızlık yaptıkları ileri sürülen 3 kişiyi yakaladı.
Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Ilıca Mahallesi Kumköy mevkisinde üç ayrı inşaatta meydana gelen hırsızlıklarla ilgili çalışma başlattı.
Ekipler, hırsızlık şüphelileri olduğu iddiasıyla T.K. (19), E.K. (18) ve B.K'yi (15) yakaladı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye gönderilen zanlılardan B.K. savcılıkça serbest bırakıldı, diğer şüpheliler tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edildi.
Zanlıların çaldığı malzemeleri sattıkları tespit edilen hurdacılar hakkında da "çalıntı malı satın almaktan" işlem yapıldı.