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Antalya'da havadan trafik denetimi yapıldı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da havadan trafik denetimi yapıldı

Antalya'da polis ekiplerince havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 4 sürücüye para cezası uygulandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince havadan yapılan trafik denetimlerinde kurallara uymadıkları belirlenen 4 sürücüye para cezası uygulandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, kara yollarında helikopter ve drone destekli, emniyet kemeri, radar, alkol, kırmızı ışık ihlali, hatalı sollama gibi konularda denetim yapıldı.

Kontrollerde 3 bin 643 araç denetlendi, 4 sürücüye trafik idari para cezası kesildi.

Yaşam Tüneli Eğitim Çadırında da 808 yolcu ve sürücüye eğitim verildi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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