Antalya'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında kesinleşmiş 25 yıl hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde, firari hükümlü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde, firari hükümlü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, çocuğun cinsel istismarı suçundan hakkında 25 yıl hapis cezası bulunan K.İ'nin Avsallar Mahallesi'nde olduğunu belirledi.

Adrese düzenlenen operasyonda K.İ. yakalandı.

Hükümlünün jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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