Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında 16 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Döşemealtı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, parada ve resmi belgede sahtecilik, mühür bozma, hırsızlık yapmak dahil 11 suç kaydı bulunan ve hakkında 16 yıl 8 ay 75 gün kesinleşmiş hapis cezası olan D.Y'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü, cezaevine gönderildi.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim 'Dokunan hastanelik olur' diyerek uyardı

Kaş kıyılarını yakıcı denizanası istila etti! Uzman isim "Dokunan hastanelik olur" diyerek uyardı

 Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı

Yaralı askerin şehit olmasında ihmal iddiası! Hastane başhekimi, Bakan Koca'nın talimatıyla açığa alındı
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

title