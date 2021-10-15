Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı - Haberler
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Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

AA / Tahsin Küçükkaraca - Haberler | Güncel
Antalya'da hakkında 12 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı

Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, çeşitli suçlardan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir kişi yakalanarak cezaevine konuldu.

İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü JASAT timleri ile Aksu İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapmak da dahil çok sayıda suç kaydı bulunan ve hakkında 12 yıl 2 ay 22 gün kesinleşmiş hapis cezası olan F.A'yı yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen F.A, cezaevine gönderildi.

AA / Tahsin Küçükkaraca - Son Dakika Haberleri
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