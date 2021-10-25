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Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

Antalya'da genç bir kızın telefonu, kılıfının içindeki 200 TL'si ile birlikte kapkaç yöntemiyle çalındı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da genç bir kızın telefonu, kılıfının içindeki 200 TL'si ile birlikte kapkaç yöntemiyle çalındı.

Edinilen bilgiye göre, olay öğle saatlerinde Kepez ilçesi Kanal Mahallesi, Antalya Bulvarı yan yol üzerinde meydana geldi. 18 yaşındaki B.N.E., otogara doğru yürürken yanına gelen tanımadığı bir kişi kendisinden sigara istedi. Olumsuz yanıt alan kişi, iddiaya göre genç kızın elindeki cep telefonuna uzandı. Telefonun elinden alınmasıyla B.N.E. kaldırıma düştü. Şüpheli ise telefonu alarak kayıplara karıştı. Telefon kabının içinde 200 TL'si de bulunan B.N.E., durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Olay yerinde ilk ifadesi alınan genç kız daha sonra polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili inceleme devam ediyor. - ANTALYA

Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

Antalya'da genç kıza kapkaç dehşeti

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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