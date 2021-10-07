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Antalya'da galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da galeriden araç çaldıkları belirlenen 5 kişi yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriden çaldıkları araçları plakalarını sökerek, saklamaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir oto galeriden çaldıkları araçları plakalarını sökerek, saklamaya çalışan 5 şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ile Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, galeride meydana gelen araç hırsızlığıyla ilgili çalışma başlattı.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) kamera görüntülerini inceleyen ekipler, galeriden çalınan 3 aracın, plakaları sökülerek Kepez ilçesindeki farklı adreslerde gizlenmeye çalışıldığını tespit etti.

Polis ekipleri, çalışma sonucu bulunan araçları sahibine teslim etti.

Hırsızlık olayını gerçekleştirdiği belirlenen Ö.B, H.Y.A, M.B, S.B. ve B.M.B, gözaltına alındı.

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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