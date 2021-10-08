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Antalya'da galeri hırsızları yakalandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da galeri hırsızları yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çalan 5 şüpheli yakalandı.

ANTALYA (İHA) - Antalya'nın Serik ilçesinde bir galeriden 3 otomobil ve kamera kayıt sistemini çalan 5 şüpheli yakalandı. Kepez ilçesinde farklı noktalarda bulunan otomobiller ise sahibine teslim edildi.

Serik-Antalya karayolu üzerinde otomotiv üzerine iş yeri bulunan Mustafa Özkaya'nın 3 gün önce gece yarısı park halindeki 3 otomobili, kimliği belirsiz kişilerce çalındı. Özkaya, durumu polise bildirdi. Araçların model ve rengini alan polis, güzergah üzerlerinde gerekli bilgilendirmeyi yaptı. Araçların Kent Güvenlik Sistemi (KGS) kameralarından il merkezine ve Kepez bölgesine geldiğini belirleyen ekipler, çalışmalarını bu bölgede yoğunlaştırdı. Kepez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kanal Mahallesi ara sokaklarda çalınan 3 otomobili de farklı noktalarda plakaları sökülmüş şekilde ulaştı. Çalışmalarını sürdüren Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, olayı gerçekleştirdiklerini belirlediği, Ö.B., H.Y.A., M.B.,S.B., B.M.B. gözaltına aldı. Serik İlçe Emniyet Müdürlüğünde ifade işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi. - ANTALYA

Antalya'da galeri hırsızları yakalandı

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