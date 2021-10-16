Antalya'da fuhuş operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
AA / Fatih Hepokur - Haberler | Güncel
Antalya'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kadını fuhşa zorladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde Özbekistan uyruklu bir kadını fuhşa zorladığı öne sürülen 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, Side Mahallesi'nde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisi üzerine harekete geçti.
Belirlenen bir otele düzenlenen operasyonda, H.Ö. ve S.F. gözaltına alındı.
Fuhşa sürüklenen Özbekistan uyruklu kadın işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü gönderildi.
AA / Fatih Hepokur - Son Dakika Haberleri