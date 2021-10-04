Antalya'da, FETÖ hükümlüsü kadının, adli tıp raporuna göre infaz işlemlerine başlandı

ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen A.Ö'nün, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunun raporu doğrultusunda infaz işlemlerine başlandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hükümlü A.Ö'nün maruz kaldığı hastalığı ve tedavi süreci bağlamında, kesinleşen cezasının infazına ilişkin iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

A.Ö'nün hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebine ilişkin tedavi ve rapor sürecinin, titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nın, hükümlünün hastalığının ilerlemediği ve patolojik bulgusunun saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçlarının ve diğer raporların, Adli Tıp Kurumuna iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021'de, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunun oy birliğiyle vardığı mütalaaya göre, A.Ö'nün tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek, hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, ilgilinin 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşen cezasının infazı sürecine başlanması yasal bir zorunluluk olup, Adli Tıp raporu doğrultusunda adı geçenin infaz işlemlerine başlanılmıştır."