Antalya'da, FETÖ hükümlüsü kadının, adli tıp raporuna göre infaz işlemlerine başlandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Antalya'da, FETÖ hükümlüsü kadının, adli tıp raporuna göre infaz işlemlerine başlandı

AA / Hatice Özdemir Tosun - Haberler | Güncel
Antalya'da, FETÖ hükümlüsü kadının, adli tıp raporuna göre infaz işlemlerine başlandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen A.Ö'nün, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunun raporu doğrultusunda infaz işlemlerine başlandığını bildirdi.

ANTALYA (AA) - Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı, "FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan 9 yıl 4 ay 15 gün hapis cezası verilen A.Ö'nün, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunun raporu doğrultusunda infaz işlemlerine başlandığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan açıklamada, hükümlü A.Ö'nün maruz kaldığı hastalığı ve tedavi süreci bağlamında, kesinleşen cezasının infazına ilişkin iddialarla ilgili kamuoyunu doğru bilgilendirme ihtiyacı duyulduğu belirtildi.

A.Ö'nün hastalığı nedeniyle infaz erteleme talebine ilişkin tedavi ve rapor sürecinin, titizlikle takip edildiği vurgulanan açıklamada, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi İç Hastalıkları Anabilim Dalı Tıbbi Onkoloji Bilim Dalı'nın, hükümlünün hastalığının ilerlemediği ve patolojik bulgusunun saptanmadığı yönündeki tetkik sonuçlarının ve diğer raporların, Adli Tıp Kurumuna iletildiği aktarıldı.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"1 Ekim 2021'de, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı 3. İhtisas Kurulunun oy birliğiyle vardığı mütalaaya göre, A.Ö'nün tetkiklerinde nüks veya metastaz bulgusuna rastlanmadığı, tedavisiz bir şekilde düzenli aralıklarla takip edildiği, aktif tedavi almadığı tespit edilerek, hayatını cezaevi şartlarında yalnız idame ettirebileceği ve düzenli poliklinik kontrolü sağlanarak cezasının infazına cezaevinde devam edebileceği sonucuna varılmıştır. Bu itibarla, ilgilinin 'FETÖ silahlı terör örgütüne üye olma' suçundan kesinleşen cezasının infazı sürecine başlanması yasal bir zorunluluk olup, Adli Tıp raporu doğrultusunda adı geçenin infaz işlemlerine başlanılmıştır."

AA / Hatice Özdemir Tosun - Son Dakika Haberleri
TSK'dan büyük başarı! PKK'nın 'Ele geçirilmesi imkansız' dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

TSK'dan büyük başarı! PKK'nın "Ele geçirilmesi imkansız" dediği karargah ele geçirildi: 12 terörist öldürüldü

 Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.

Son dakika haberleri: MSB: Eylül ayında Suriye harekat bölgelerinde, DEAŞ terör örgütü mensupları dahil toplam 148 terörist etkisiz hale getirildi.
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu Vladimir Putin Mustafa Destici
Magazin Düm Tek Tek Kıvanç Tatlıtuğ
Spor Mesut Özil Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Güzel Sözler Hakan Binbaşgil
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Antalya'da, FETÖ hükümlüsü kadının, adli tıp raporuna göre infaz işlemlerine başlandı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 04.10.2021 22:42:39. #1.12#