Antalya'da eşini tüfekle öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu - Haberler
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Antalya'da eşini tüfekle öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da eşini tüfekle öldüren zanlı intihar girişiminde bulundu

Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde markette tartıştığı eşini av tüfeğiyle öldüren zanlı, aynı silahla intihar girişiminde bulundu.

Oba Mahallesi'ndeki markette çalışan Gönül Y. (43) ile iş yerine gelen eşi Yahya Y. (52) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Yahya Y, tartışma sırasında av tüfeğiyle önce eşine, sonra kendisine ateş etti.

Silah seslerini duyanların ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

112 Acil Servis ekipleri, Gönül Y'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Yaralanan Yahya Y, Alanya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki müdahalesinin ardından Antalya'daki hastaneye sevk edildi.

Çiftin iki çocuğunun bulunduğu öğrenildi.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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