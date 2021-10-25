Antalya'da elektrikli scooter kullanımına ilişkin denetim gerçekleştirildi

ANTALYA (AA) - Antalya'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde kurallara uymayan elektrikli scooter kullanıcılarına para cezası uygulandı.

Antalya Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri Cumhuriyet Caddesi'nde kurallara aykırı şekilde scooter kullanan kişilere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Yaklaşık 1 saat süren denetimde 4 kullanıcıya 314'er lira ceza uygulandı. Ceza uygulanan bir kullanıcıya yoldan geçen kişi, "Senin yerinde olsam scooterı yere atıp kaçardım." diye seslendi.

Ceza uygulanan kullanıcılardan Abdullah Durhan, kiraladığı scooter ile ceza uygulanmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi. Durhan, yaya yolunda scooter ile ilerlediği için cezaya maruz kaldığını ve bundan sonra kurallara uyacağını kaydetti.

Efe Eroğlu da scootera ilişkin trafik kurallarının olduğunu bilmediğini belirtti. Eroğlu, trafik polislerinin bilgilendirmesine dikkat edeceğini ve kurallara uyacağını vurguladı.