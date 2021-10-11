Antalya'da ekimde sahillerde ağustos manzarası

Kentte bugün hava sıcaklığı 30, deniz suyu sıcaklığı ise 26 derece ölçüldü. Sahil ve plajlar yerli ve yabancı turistlerle doldu. Boş yer bulmakta zorlanan turistler, şezlong ve şemsiye olmayan halk plajlarına gitti. Ekim güneşi altında bronzlaşmak isteyenler, saatlerce kumsala ve şezlonglara uzandı. Turistler çocuklarıyla denize girdi, kumsalda oyun oynamayı da ihmal etmedi. Yabancıların yanı sıra Antalyalılar da güneşli ve sıcak havayı fırsat bilerek Konyaaltı Sahili'ne geldi. Kimisi bisiklet sürüp spor yaparken, kimisi de denize girdi.