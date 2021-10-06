Antalya'da ekimde deniz keyfi - Haberler
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Antalya'da ekimde deniz keyfi

AA / Ayşe Yıldız - Haberler | Güncel
Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da turistler ve vatandaşlar, denizin keyfini çıkardı.

Türkiye'nin bazı illerinde kar yağışı etkili olurken, hava sıcaklığının 28, deniz suyu sıcaklığının 26 derece kaydedildiği Antalya'da plajlarda hareketlilik sürüyor.

Antalyalılar ve turistler, Konyaaltı, Lara ve Sarısu sahillerinde yoğunluk oluşturdu.

Plajdaki şezlonglara ve kumsala uzanıp güneşlenen tatilciler, denize girdi, palmiye ağaçlarının altında yürüyüş yaptı, bisiklet sürdü, bazıları da kitap okudu.

Çocukların kumsalda oynaması renkli görüntüler oluşturdu.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü Hava Tahmin ve Uyarı Merkezinden alınan bilgiye göre, hafta sonunda hava sıcaklığının mevsim normallerinin 2 derece üzerinde seyretmesi bekleniyor.

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

Antalya'da ekimde deniz keyfi

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

AA / Ayşe Yıldız - Son Dakika Haberleri
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