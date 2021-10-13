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Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı

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Antalya'da durdurulan araçtan 4 adet ruhsatsız tabanca çıktı

Antalya'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

ANTALYA (İHA) - Antalya'da polisin şüphe üzerinde durdurduğu otomobilde 4 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Motosikletli Polis Timler Amirliği'ne bağlı timler, dün gece saat 22.30 sıralarında Batı Çevre Yolu'nda şüphe üzerine durdurmaya çalıştığı aracı Kepezbaşı mevkiinde yakaladı. Araç içerisinde bulunan E.G. (53) ve C.G.Y. (63) isimli şahısların tedirgin davranışları üzerine yapılan aramada 2 adet namlusu açık kurusıkıdan bozma ruhsatsız tabanca, 2 adet el yapımı ruhsatsız tabanca olmak üzere toplamda 4 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şahıslar ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü.

(İHA)

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