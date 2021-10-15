MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da Altı Nokta Körler Derneğince "Dünya Beyaz Baston Körler Bağımsızlık ve Güvenlik Günü" farkındalık etkinliği düzenlendi.

Muratpaşa ilçesinde bulunan Attalos Heykeli önünde gerçekleşen etkinliğe, Altı Nokta Körler Derneği üyeleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Etkinlikte konuşan Altı Nokta Körler Derneği Antalya Şube Başkanı Rahim Ezgi, beyaz bastonun engelli bireylerin bağımsızlığını temsil ettiğini dile getirdi.

Baston kullanımının önemine değinen Ezgi, "Beyaz baston bireylerin rahat hareket edebilmesinde önemli bir yere sahip. Görme engelli bireyin hayatının en önemli parçası olan beyaz baston ancak şehir planlamasının doğru ve erişilebilir olmasıyla anlam kazanır. Erişilebilir olmayan kaldırımlar, yollar ve açık alanlar beyaz baston kullanımını zorlaştırmaktadır." diye konuştu.

Ezgi, beyaz bastonun önemine dikkati çekmek için Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi öğrencileri Ahmet Kayahan ve Ayça Ordu tarafından, "Beyaz Bastonu Fark Edin" sloganıyla kamu spotu hazırlandığını belirterek kamu spotuna sosyal medya platformları üzerinden ulaşılabileceğini kaydetti.