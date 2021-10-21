Antalya'da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye ceza uygulandı - Haberler
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Antalya'da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye ceza uygulandı

AA / Orhan Çiçek - Haberler | Güncel
Antalya'da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da drone destekli trafik denetiminde 23 araç sürücüsüne 13 bin 674 lira para cezası kesildi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da drone destekli trafik denetiminde 23 araç sürücüsüne 13 bin 674 lira para cezası kesildi.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kepez ilçesi 75. Yıl Caddesi'nde trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik drone destekli denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 6'sı yayaya ilk geçiş hakkını vermemekten, 3'ü emniyet kemeri takmamaktan, 2'si koruyucu başlık takmamaktan, 5'i motosikletlerin yaya yolunu kullanmasından ve 7'si diğer maddelerden olmak üzere 23 sürücüye 13 bin 674 lira ceza uygulandı.

Antalya'da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye ceza uygulandı

Antalya'da drone ile yapılan trafik denetiminde 23 sürücüye ceza uygulandı

AA / Orhan Çiçek - Son Dakika Haberleri
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