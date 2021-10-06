Antalya'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı - Haberler
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Antalya'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da dinamo motoru hırsızlığıyla ilgili 2 şüpheli yakalandı

Antalya'nın Serik ilçesinde dinamo motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde dinamo motoru hırsızlığı yaptıkları iddiasıyla iki şüpheli gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri ve Jandarma Suç Araştırma Timi ( Jasat ), Çandır ve Pınarcık mahallelerinde çeşitli tarihlerde yaşanan 3 ayrı dinamo hırsızlığı üzerine çalışma başlattı.

Çalışmalar neticesinde şüphelilerinin B.Z.ve A.Z. olduğu tespit edildi. Şüphelilerin ev ve araçlarına düzenlenen operasyonda, çalınan üç dinamo motoru ele geçirildi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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