Antalya'da devrilen tur midibüsündeki 8 turist yaralandı
AA / Servet Tümer - Haberler | Güncel
Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 Rus turist yaralandı.
ANTALYA (AA) - Antalya'nın Serik ilçesinde tur midibüsünün devrilmesi sonucu 2'si çocuk 8 Rus Turist yaralandı.
Ufuk Aktaş'ın kullandığı 07 FNU 94 plakalı tur midibüsü, Sanayi Kavşağı'nda kontrolden çıkarak refüje çarptı, ardından karşı yola geçerek devrildi.
Çevredekilerin haber vermesi üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 8 Rus turist, sağlık ekiplerince Serik Devlet Hastanesi'ne ve özel bir hastaneye kaldırıldı.
Yaralı 2 çocuğun durumunun ağır olduğu belirtildi.
Kazanın, 15 turistin Antalya Havalimanına transferi sırasında meydana geldiği öğrenildi.
AA / Servet Tümer - Son Dakika Haberleri
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