Antalya'da deprem! 19 Ekim Salı Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi merkez üssü neresi? Haritadaki yeri!
AFAD ve Kandilli Rasathanesi 19 Ekim Salı günü gerçekleşen deprem verilerini paylaşıyor. Ülkemizde küçük çaplı depremlerin yanında zaman zaman tedirgin edici depremler de yaşanabiliyor. Peki, Antalya'da deprem mi oldu? 19 Ekim Salı Antalya'da kaç büyüklüğünde deprem oldu? Antalya depremi merkez üssü neresi? Haritadaki yeri! Deprem üssü neresi, deprem hangi illerde hissedildi?
AFAD ve Kandilli verilerine göre 19 Ekim Salı 2021 günü deprem oldu mu merak ediliyor. Peki, bugün deprem oldu mu? Bugün Antalya'da deprem mi oldu? 19 Ekim Salı Antalya'da deprem şiddeti kaç, merkezi neresi? İşte son depremler listesi!
AFAD'da yer alan verilere göre 19 Ekim Salı saat 08:32:35sularında Antalya'da deprem meydana geldi. Depremin şiddeti 6.0 olarak ölçüldü.
Sabah 8:32'de Akdeniz'de Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremin Antalya ve çevresinde, Isparta, Aydın ve Denizli'de de hissedildiği öğrenildi. AFAD verilerine göre deprem, 9.59 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi ise depremin şiddetini 6.1 olarak açıkladı.
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Depremin merkez üssü Antalya'nın Kaş ilçesi açıkları (155 km) olarak belirtildi.
Antalya Kaş ilçesi haritadaki yeri:
AFAD Twitter hesabından yapılan açıklama şu şekilde:
"#DEPREM: Akdeniz'de Antalya'nın Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
Gelişmeleri takip ediyoruz."
Antalya Valisi Ersin Yazıcı tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı: "İlimiz Kaş ilçesi açıklarında (155 km), saat 08.32'de 6,0 büyüklüğünde meydana gelen depremde, şu ana kadar gelen bilgilere göre çok şükür can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum."
Kaş Belediye Başkanı Mutlu Ulutaş ise "Ben hissetmedim. Çevreden bize ulaşan herhangi bir hasar olduğuna dair bilgi yok. Deprem çok açıkta olduğu için Kaş ilçe merkezi ve mahallelerinde fazla hissedilmedi" açıklamasında bulundu.
Kaş Kaymakamı Şaban Arda Yazıcı da "54 mahalle muhtarımızla iletişim sağlandı. Şu ana kadar Kaş ilçemizde tespit edilen hiçbir olumsuzluk yok. Can ve mal kaybı yok" dedi.