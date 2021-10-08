Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı - Haberler
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Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

MANAVGAT, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Manavgat ilçesinde 28 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı, Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Çenger Mahallesi'ndeki deniz kıyısında sazlıklar arasında saklanan Suriye uyruklu düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisine ulaştı.

Harekete geçen ekipler, adreste 28 düzensiz göçmeni yakaladı.

Organizatörlük yaptığı tespit edilen Suriye uyruklu A.E.H. gözaltına alındı.

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

Antalya'da 28 düzensiz göçmen yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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