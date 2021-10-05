Antalya'da dalış turizmi sezonu uzadı

GAZİPAŞA, ANTALYA (DHA) - YÜKSEK turizm sezonunda Antalya'nın çeşitli bölgelerinde oluşturulan dalış noktaları, turistlerden yoğun ilgi gördü. Su altı tutkunları, yaz sezonu sona ermesine rağmen kent merkezi başta olmak üzere Manavgat, Side, Alanya, Kemer, Kaş'ta dalışlarına hız kesmeden devam ediyor.

Antalya'nın deniz dibi yaşamını keşfetmek isteyen turistler, ekim ayının başında da dalış yapmaya devam ediyor. Dalış okullarındaki profesyonel dalgıçlarla su altına dalan tatilciler eşsiz manzaranın tadını çıkartırken balık besliyor, bol bol fotoğraf çektiriyor.

Profesyonel dalgıç Ali Yardan, turistik dalış sezonunun birkaç ay daha devam etmesini umduklarını belirtirken, "Deniz suyu 26 derece. Bu da turistik dalışlar için elverişli şartlar sunuyor. Yağmurların yağması ve deniz suyunun soğumasıyla dalışlar yoğunluğunu yitirecek. Deniz sıcak olduğu sürece devam edecek" dedi.