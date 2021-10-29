Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı - Haberler
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Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Antalya'da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da, Cumhuriyet Bayramı kutlamaları kapsamında fener alayı düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesinin organize ettiği programa çok sayıda kişi katıldı. Vatandaşlar, Türk bayrakları ve meşalelerle Konyaaltı Varyant'tan Cumhuriyet Meydanı'na yürüdü.

Fener alayının ardından Kıraç, aynı meydanda konser verdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Korosu'nun da Kıraç'a eşlik ettiği konser, yoğun ilgi gördü.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyalıların Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

Antalya'da Cumhuriyet'in 98. yıl dönümü fener alayıyla kutlandı

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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