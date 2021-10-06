Antalya'da cimnastik kurslarına ilgi artıyor

Kepez Belediyesince açılan cimnastik kursuna başvurular başladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Kepez Gençlik ve Spor Müdürlüğü'nün Çok Amaçlı Spor Salonu'nda açılan yeni dönem 5-8 yaş arası kursa ilk haftada 75 başvuru yapıldı.

Küçük yaşlarda başlanan spor dallarının başında yer alan cimnastik, dayanıklılık, kuvvet, sürat, esneklik, beceri gibi özelliklerin temelini oluşturuyor.

Antrenör Asena Nizam ile derslere giren kıdemli cimnastik antrenörü İsmail Taflı, "Temel cimnastik eğitimi almış olan çocuklarımız, ileride farklı bir spor branşına geçse dahi kendiyle aynı anda başlayan sporcular arasında hep bir adım önde olacaklardır." ifadesinde bulundu.