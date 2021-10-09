Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı - Haberler
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Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

AA / Mustafa Kurt - Haberler | Güncel
Antalya'da çıkan silahlı kavgada bir kişi ağır yaralandı

Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

ALANYA, ANTALYA (AA) - Antalya'nın Alanya ilçesinde çıkan kavgada bir kişi silahla ağır yaralandı.

Avsallar Mahallesi 'nde D.O. (19) ile R.B. (20) arasında alacak verecek meselesi yüzünden çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

Taraflardan R.B, D.O'yu ensesinden silahla vurarak kaçtı.

Yaralanan D.O, ihbar üzerine bölgeye gelen 112 Acil Servis ekibince hastaneye kaldırıldı.

Olayla ilgili araştırma başlatan jandarma ekiplerince şüpheli R.B. Payallar Mahallesi'nde yakalandı.

AA / Mustafa Kurt - Son Dakika Haberleri
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