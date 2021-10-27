Antalya'da çeşitli suçlardan aranan kardeşler, villada uyuşturucu imal ederken yakalandı - Haberler
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Antalya'da çeşitli suçlardan aranan kardeşler, villada uyuşturucu imal ederken yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da çeşitli suçlardan aranan kardeşler, villada uyuşturucu imal ederken yakalandı

Antalya'nın Kepez ilçesindeki iki villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kardeş gözaltına alındı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesindeki iki villaya düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, iki kardeş gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, Kepez ilçesi Duacı Mahallesi'nde aranan şüphelilere yönelik yapılan çalışmada, 22 ayrı suçtan 14 yıldır aranan Z.E. ile taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmadan aranan kardeşi A.E'nin, anneleri F.E. adına birbirlerine 1,5 kilometre mesafede iki villa kiraladıkları belirlendi.

Kardeşlerin villalarda uyuşturucu madde imal ederek sattıkları yönünde bilgiye de ulaşan polis, adrese operasyon düzenledi.

Villaların ikinci katlarında özel düzenek ve tertibatla kenevir ekimi yapıldığı görülürken bir miktar uyuşturucuya ve iki hassas teraziye el konuldu.

Operasyonda, Z.E. ile A.E. gözaltına alındı.

Antalya'da çeşitli suçlardan aranan kardeşler, villada uyuşturucu imal ederken yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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