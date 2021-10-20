Antalya'da camiden çamaşır makinesi çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da camiden çamaşır makinesi çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı

AA / Bekir Bektaş - Haberler | Güncel
Antalya'da camiden çamaşır makinesi çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı

Antalya'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'da bir camiden çamaşır makinesi çaldıkları iddia edilen iki kişi yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bir sosyal medya hesabından yapılan Konuksever Mahallesi'nde bir camideki çamaşır makinesinin çalındığı yönündeki paylaşım üzerine Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı.

Caminin güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin K.Y. ve Y.Y. olduğunu belirledi.

Yapılan çalışma sonucu iki şüpheli polis ekiplerince yakalanırken, hurdacı M.A'ya satıldığı belirlenen çamaşır makinesi de bulunarak cami görevlisine teslim edildi.

M.A. hakkında "Suç eşyasının satın alınması veya kabul edilmesi" suçlamasıyla işlem yapıldı.

Hırsızlık şüphelisi iki kişinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

AA / Bekir Bektaş - Son Dakika Haberleri
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