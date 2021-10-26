Antalya'da çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı - Haberler
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Antalya'da çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 kişi yakalandı

Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesinde çalıştıkları otelden hırsızlık yapan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Çamyuva Mahallesi'nde devriye görevi yapan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, ellerinde bavullarla gezen M.Y. (29) ve Ö.F.Y'yi (26) şüphe üzerine durdurdu.

Bavullarında yapılan aramada 40 içki şişesi bulunan şüphelilerin bir otelde çalıştıkları ve buraya ait içkileri çaldıkları belirlendi.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri devam ediyor.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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