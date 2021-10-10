Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı - Haberler
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Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı Boğulma tehlikesi geçiren adamın yakınları gazetecilere tepki gösterdi Antalya'da akşam saatlerinde denize giren bir kişi...

ANTALYA (İHA) - Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı

Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı

Boğulma tehlikesi geçiren adamın yakınları gazetecilere tepki gösterdi

ANTALYA - Antalya'da akşam saatlerinde denize giren bir kişi boğulma tehlikesi yaşadı. Deniz polisi ve sahil güvenlik ekipleri tarafından bota alınarak kurtarılan adam, tedavi için hastaneye kaldırıldı.

Olay, saat 22.20 sıralarında Konyaaltı Sahili 14 nolu plajda yaşandı. Denizde yüzen Erkan K.bir süre sonra gözden kayboldu. Durumu fark eden yakınları durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbarla beraber sahile polis, deniz polisi, sahil güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Bölgeye gelen sahil güvenlik ve deniz polisi botlarla Erkan K.'yi suyun üzerinde hareketsiz bularak bota çıkardı. Botla karaya çıkartılan Erkan K., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeye alındı. Bu sırada Erkan K.'nin eşi olduğunu söyleyen bir kadın, kendilerini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi.

Ambulansa alınarak ilk tedavisi yapıldıktan sonra Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı

Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı

Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı

Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı
İhlas Haber Ajansı / Suat Metin - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da boğulma tehlikesi yaşayan adam son anda kurtarıldı - Haberler
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