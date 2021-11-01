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Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

AA / Gülsem Adam - Haberler | Güncel
Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu

Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (AA) - Antalya'da bir kişi evinde ölü bulundu.

Muratpaşa ilçesi Meydankavağı Mahallesi 1572 Sokak'taki evin giriş katında yaşayan Vahap Göngör'ün yerde hareketsiz yattığını gören komşusu durumu polise bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekibi, polisin kapı kilidini kırmasıyla içeriye girdi. Sağlık ekibi, Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirledi.

Güngör'ün cenazesi, incelemenin ardından otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

AA / Gülsem Adam - Son Dakika Haberleri
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