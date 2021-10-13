Antalya'da aranan 2 hükümlü yakalandı

ANTALYA (AA) - Antalya'da çeşitli suçlardan haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 2 hükümlü yakalandı.

Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık suçlarından 21 yıl hapis cezasıyla aranan M.Y. ile hırsızlık suçundan 17 yıl 2 ay hapis cezası ile aranan T.K'yi yapılan çalışma sonucunda yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, cezaevine gönderildi.