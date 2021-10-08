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Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da 10 katlı bir apartmanın bahçesinde 19 yaşında bir erkeğin cesedi bulundu.

MURATPAŞA, ANTALYA (İHA) - Antalya'da 10 katlı bir apartmanın bahçesinde 19 yaşında bir erkeğin cesedi bulundu. İlk belirlemelere göre apartmandan düştüğü değerlendirilen gencin ölümüne ilişkin polis inceleme başlattı.

Olay Muratpaşa ilçesi Şirinyalı Mahallesi 1529 Sokak üzerinde bulunan sitede gerçekleşti. 10 katlı apartmanın 4. katında ailesiyle birlikte yaşayan E.K.'nın yerde hareketsiz şekilde yattığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından yapılan incelemede E.K.'nın hayatını kaybettiği belirlendi. Gencin apartmandan düştüğü ya da intihar ettiği yönünde polis inceleme başlatırken, evinin düştüğü yerin arka cephesinde olduğu öğrenildi. Olay yeri ve savcılık incelemesinin ardından gencin cenazesi ölüm nedeni belirlenmek üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANTALYA

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

Antalya'da apartman bahçesinde 19 yaşındaki gencin cesedi bulundu

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