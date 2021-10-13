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Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa
Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'nın Kemer ilçesi Üçoluk Mahallesi Ovacık bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı.

Antalya'nın Kemer ilçesi Üçoluk Mahallesi Ovacık bölgesinde yıldırım düşmesi sonucu çıkan yangın kontrol altına alındı. Kayalık ve sarp arazide ekiplerin soğutma çalışması devam ederken, zamanında müdahale yangının sedir ağaçlarıyla kaplı bölgeye sıçramasını önledi.

Konyaltı ile Kemer ilçesi arasında yer alan Üçoluk Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde etkili olan kuvvetli yağış sonrası yıldırım düştü. Yıldırımla birlikte çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Ekipler sabah saatlerine kadar yangına karadan müdahale etti.

Havanın aydınlanmasıyla birlikte bölgeye 8 helikopter, 1 uçak, 1 idari helikopter sevk edildi. Kara ekipleri ise sarp araziye 3 farklı noktadan yaklaşık 2 kilometreye yakın çektikleri hortumlarla yangına müdahale etti. Yoğun müdahale sonucu yangın saat 13.00 sırasında kontrol altına alındı ve soğutma çalışmasına başlandı. Ekiplerin zamanında müdahalesi yangının sedir ağaçlarıyla kaplı bölgeye sıçramasını önledi. Yangında, yaklaşık 9 hektara yakın alanın zarar gördüğü öğrenildi. Bölgede halen çok sayıda arazöz, tanker ve 2 helikopter soğutma çalışmasına yoğun şekilde devam ediyor.

"Drone ile görüntülendi"

Öte yandan yanan alan ve helikopterlerin soğutma çalışması havadan drone ile görüntülendi.

Ayrıca dün gece yanan alan ve alevlerin ekiplerin üzerine gelmesi ve çalışanların uzaklaştığı anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

"Korktuk"

Mahalle sakinlerinden Metin Erkal, "Dün akşam saatlerinde yangın başladı. Biz yangın var diye uyuyamadık. Gece gelenleri de ağırladık. Sabah yangın yerine çıktık. Şimdi bölge normale dönmüş. Yangın bize baya bir yakın . Korktuk tabi ki. Yangın söndürüldü rahatız" diye konuştu. - ANTALYA

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

Antalya'da alevlerin üzerilerine geldiği ekiplerin zor anları

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