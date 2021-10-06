Antalya'da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi - Haberler
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Antalya'da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

AA / Sinan Özmüş - Haberler | Güncel
Antalya'da 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi

Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

ANTALYA (AA) - Antalya'nın Aksu ilçesinde 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 3 şüphelinin 2 araçla uyuşturucu nakledecekleri bilgisine ulaştı.

Aksu-Antalya yolunda tedbir alınarak durdurulan 2 araçta yapılan aramada, 16 pakette 8 kilo 800 gram eroin ele geçirildi.

Olayla ilgili B.Ö, F.B. ve C.A.G. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

AA / Sinan Özmüş - Son Dakika Haberleri
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