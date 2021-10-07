Antalya'da 65 yaş üstü bireyler çevre temizliğine dikkati çekti - Haberler
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Antalya'da 65 yaş üstü bireyler çevre temizliğine dikkati çekti

AA / Zehra Tekeci - Haberler | Güncel
Antalya'da 65 yaş üstü bireyler çevre temizliğine dikkati çekti

Antalya'da 65 yaş üstü bireyler "Daha Temiz Bir Çevre İçin" sloganıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

ANTALYA (AA) - Antalya'da 65 yaş üstü bireyler "Daha Temiz Bir Çevre İçin" sloganıyla çöp toplama etkinliği düzenledi.

Üretken Bilge Yaşlılar Derneği (ÜBİYAD) bünyesinde buluşan bir grup, sabah saatlerinde Konyaaltı Sahili'nde bir araya geldi.

Daha temiz bir çevre için harekete geçen yaklaşık 25 gönüllü maske ve eldiven takarak, yerli ve yabancı turistlerin yoğunlukta olduğu sahil şeridinde çalışma yaptı.

Çevre temizliği ve doğayı korumanın önemini vurgulayan çalışmada gönüllülere yerli ve yabancı turistler de eşlik etti.

Etrafa atılan çöpleri tek tek toplayan gönüllüler daha sonra çöpleri ayrıştırdı.

ÜBİYAD Başkanı Mustafa Cengiz Çöpelli de toplumu çevreye daha duyarlı olmaya davet ederek, etkinliğin her hafta belirlenen gün ve saatlerde sürdürüleceğini söyledi.

Temizlik çalışmasını özellikle ekim ayından yaptıklarını belirten Çöpelli, şunları kaydetti:

"Her gün çevreye yüzlerce çöp atılıyor. Özellikle sigara izmaritleri gibi atıklar çok fazla. Belediye ekipleri temizlik çalışmaları yürütüyor ama detaylı bir şekilde yapmaları elbette mümkün değil. Bir ay içinde deniz kabaracak. Özellikle bu süreçte çalışmak istedik. Çünkü deniz kabarıp kıyıya geldiğinde atıklar denize ulaşacak ve hem bizleri hem canlı yaşamını tehdit edecek. Bu çöplerin atılmaması konusunda farkındalık yaratmak istedik."

AA / Zehra Tekeci - Son Dakika Haberleri
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