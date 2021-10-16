Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı
AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
ULUS, BARTIN (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.
Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.