Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Oktay Özden - Haberler | Güncel
Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

ULUS, BARTIN (AA) - Antalya'nın Kepez ilçesinde 3 aracın çarpıştığı trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Sürücüleri henüz belirlenemeyen 07 GBK 06 plakalı otomobil, 51 KV 095 plakalı otomobil ile 07 AFA 457 plakalı otomobil, Ulus Mahallesi Gazi Bulvarı'nda çarpıştı.

Kazada, araçlardaki 4 kişi yaralandı. Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince olay yerindeki ilk müdahalenin ardından çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı

AA / Oktay Özden - Son Dakika Haberleri
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Haber: Antalya'da 3 otomobilin karıştığı kazada 4 kişi yaralandı - Haberler
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